Полиция пришла в квартиру Ефремова, устроившего смертельное ДТП

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Нюра Незванова
Эксклюзив 217

Актеру по решению суда назначен домашний арест.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Полиция приехала к Михаилу Ефремову, которому по решению суда назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Визит правоохранителей скорее всего связан с проверкой исполнения артистом требований, которые он должен выполнять — в частности, не покидать своего жилища, не принимать никого у себя дома, кроме членов семьи, которые входят в одобренный законом список, следователей и адвоката, не пользоваться интернетом и не нарушать других запретов.

Актер, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, выехал на встречку и врезался в отечественный автомобиль. Сергей Захаров, который был за рулем Lada, скончался в больнице, не приходя в сознание.

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