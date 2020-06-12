Полиция пришла в квартиру Ефремова, устроившего смертельное ДТП

Полиция приехала к Михаилу Ефремову, которому по решению суда назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Визит правоохранителей скорее всего связан с проверкой исполнения артистом требований, которые он должен выполнять — в частности, не покидать своего жилища, не принимать никого у себя дома, кроме членов семьи, которые входят в одобренный законом список, следователей и адвоката, не пользоваться интернетом и не нарушать других запретов.

Актер, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, выехал на встречку и врезался в отечественный автомобиль. Сергей Захаров, который был за рулем Lada, скончался в больнице, не приходя в сознание.