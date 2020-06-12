Политолог: Украина выстрадала себе «стеклянные бусы», став партнером НАТО

Присвоение Украине статуса партнера НАТО с расширенными полномочиями является лишь фикцией и сделано это исключительно для местных националистов. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«НАТО постоянно пытается продемонстрировать Украине возможность вступления когда-то в члены альянса. Не так давно уже была речь о том, что, возможно, нужно изменить Устав НАТО», — сказал он, приведя в пример также Грузию и Молдавию.

Политолог уверен, что такие заявления дают надежду для украинских националистов, а на деле это — «фиктивный демонстративный шаг и ничего не изменится».

Солонников также отметил, что присвоение статуса партнера НАТО с расширенными возможностями вынудит армию Незалежной переходить на стандарты альянса.

Эксперт также добавил, что «Украина рада вписаться в любую антироссийскую схему», и это, пускай и мнимое сближение с НАТО — тому подтверждение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из главных условий нормализации отношений с РФ является передача Крыма. Это ставит лидера Незалежной в заведомо слабую позицию, считают эксперты.