«Многие из нас не знают, как дальше жить»: Наталья Штурм об обращении Ефремова

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Алиса Старжевская
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Певица поддержала актера, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади 8 июня.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @nataliashturm

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Певица Наталья Штурм поддержала Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП. Она сообщила, что верит актеру, который накануне записал видеообращение к родственникам погибшего и раскаялся в содеянном.

На своей странице в Instagram артистка выложила ролик с обращением заслуженного артиста РФ и спросила у пользователей, верят ли они в искренность актера.

«Вы верите? Я верю. Многие из нас не знают, как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету… Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна», — написала Штурм.

Instagram @nataliashturm

Мнения подписчиков разделились. Одни, так же как и певица, поддержали Ефремова, другие же посчитали, что поступку актера нет прощения, а сам он просто сыграл на камеру.

«Кошмар!!! И Михаила Ефремова жалко и погибшего»;

«Жалко и вас, и ту семью»;

«Проспался и отошел от шока. Семья человека не проспится никогда. Их отца, мужа, папу не вернуть»;

«Красиво исполняет, адвокаты научили. Спасает свою пропойную сущность. Наказать по полной»;

«Не верю…», — поделились своими мыслями подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, в котором извинился и раскаялся в содеянном. В ролике Ефремов пообещал помочь родственникам финансово, а также заявил, что находится за рулем в нетрезвом виде «непростительно». Кроме того, он пообещал, что не будет «отмазываться» от наказания и подключать свои связи, заявив, что «все и так все видели».

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