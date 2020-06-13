Михаила Ефремова после ДТП посещал частный врач-нарколог
Как стало известно 5-tv.ru, медик снимал абстинентный синдром, возникающий после прекращения употребления запрещенных веществ.
Фото: ТАСС / ГУ МВД по Москве
Заслуженного артиста России Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом после «пьяного» ДТП со смертельным исходом, посетил частный врач-нарколог. Как стало известно 5-tv.ru, медик получил на прием разрешение следователя.
По предварительным данным, он снимал у звезды абстинентный синдром, возникающий после прекращения приема запрещенных веществ после неоднократного их употребления.
Однако адвокат Ефремова Шаргородская в комментарии РИА Новости опровергла это, заявив, что врач актеру не требуется.
Чтобы прояснить ситуацию с «пьяным» ДТП на Смоленской площади в Москве, адвокаты Ефремова намерены провести большую пресс-конференцию. Мероприятие запланировано на следующую неделю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что проведенная после аварии экспертиза показала, что Ефремов сел за руль своего Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови были обнаружены запрещенные вещества. В ходе расследования был установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
В настоящий момент звезда отечественного кинематографа принес извинения перед семьей погибшего в московском ДТП, однако родственники их не приняли и отказались от финансовой помощи.
- 13 июн
- «Ни стыда, ни раскаяния»: психолог об обращении Ефремова к родным погибшего в ДТП
- 13 июн
- Создал новые проблемы: Почему после записи обращения Ефремов рискует попасть под стражу? — объясняет Жорин
- 13 июн
- «Может быть, будет гражданский иск»: Семья погибшего в ДТП не приняла извинения Ефремова
- 13 июн
- «Нет неприкасаемых»: Пригожин о «пьяном» ДТП Ефремова
- 13 июн
- «Дома уже нет и не будет»: Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
- 13 июн
- «Многие из нас не знают, как дальше жить»: Наталья Штурм об обращении Ефремова
- 13 июн
- «На этом видео не артист»: Эдгард Запашный об обращении Ефремова
- 13 июн
- Адвокат Ефремова отказался комментировать обращение артиста к семье погибшего Сергея Захарова
- 13 июн
- «Могут в парашу окунуть»: подполковник ФСИН о судьбе Ефремова в колонии
- 13 июн
- «Я не понимаю, как дальше жить»: Ефремов записал обращение с извинениями перед семьей погибшего Сергея Захарова
Читайте также
31%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?