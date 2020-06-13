Михаила Ефремова после ДТП посещал частный врач-нарколог

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Карина Бернтгольц
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Как стало известно 5-tv.ru, медик снимал абстинентный синдром, возникающий после прекращения употребления запрещенных веществ.

Михаила Ефремова после ДТП посещал частный врач-нарколог

Фото: ТАСС / ГУ МВД по Москве

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова, находящегося под домашним арестом после «пьяного» ДТП со смертельным исходом, посетил частный врач-нарколог. Как стало известно 5-tv.ru, медик получил на прием разрешение следователя.

По предварительным данным, он снимал у звезды абстинентный синдром, возникающий после прекращения приема запрещенных веществ после неоднократного их употребления.

Однако адвокат Ефремова Шаргородская в комментарии РИА Новости опровергла это, заявив, что врач актеру не требуется.

Чтобы прояснить ситуацию с «пьяным» ДТП на Смоленской площади в Москве, адвокаты Ефремова намерены провести большую пресс-конференцию. Мероприятие запланировано на следующую неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проведенная после аварии экспертиза показала, что Ефремов сел за руль своего Grand Cherokee в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови были обнаружены запрещенные вещества. В ходе расследования был установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.

В настоящий момент звезда отечественного кинематографа принес извинения перед семьей погибшего в московском ДТП, однако родственники их не приняли и отказались от финансовой помощи.

Тема:
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