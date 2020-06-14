Тревога и страх заразиться коронавирусом, выйдя из режима самоизоляции — нормальное явление. Чтобы он не превратился в навязчивую идею и не мешал нормальной жизни, его не стоит игнорировать, объяснила РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.

«Страх людей как потенциальных переносчиков вируса, безусловно, понятен. Главное — не допустить того, чтобы этот страх стал навязчивым и мешал нормальной жизни человека в обществе», — сказала она.

По словам психолога, если игнорировать страх или пытаться бороться с ним, можно только усугубить ситуацию. Правильнее будет попытаться понять, какие именно ситуации вызывают опасения и по возможности сократить риски. В первую очередь нужно помнить, что снятие режима самоизоляции не отменяет ношение маски и поддержание чистоты рук.

«Также важно отдавать себе отчет в том, что другие не обязательно испытывают те же страхи, и спокойно, без агрессии реагировать на то, что некоторые люди вокруг ведут себя, как вам кажется, неправильно», — отметила Юсупова.

Кроме того, психолог советует поменьше читать и смотреть новостей о коронавирусе и не обращать внимание на пугающие, «бьющие по эмоциям» заголовки и не добавлять себе стресса изучением «разоблачающих теорий».

«Не забывайте о том, что параллельно эпидемии вируса сейчас происходит то, что можно назвать информационной эпидемией», — заключила Анна Юсупова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкие психологи составили психологический портрет людей, бросившихся скупать туалетную бумагу, когда была объявлена пандемия коронавируса.