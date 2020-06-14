Кто скупил всю туалетную бумагу из-за COVID-19? Есть ответ!

Ведущие эксперты в области психологии рассказали, кем на самом деле являются те люди, кто во время пандемии COVID-19 опустошал полки с туалетной бумагой.

Специалисты из Вестфальского университета имени Вильгельма II, а также Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии, провели масштабное исследование, для того, чтобы составить психологический портрет ценителя некогда «редкого» товара. Необычные выводы ученых опубликовал научный журнал PLOS One.

Так, опросив 1000 человек из 35 стран мира, эксперты пришли к выводу, что «охотники» на туалетную бумагу по факту оказались очень ответственными и рациональными людьми. Узнав о глобальной проблеме, они не противились распоряжению властей, а напротив, четко следовали инструкциям и старались «затариться» по максимуму, чтобы лишний раз не выходить на улицы.

«Эти люди могут демонстрировать высокий уровень самоконтроля и легче справляться с приступами паники. Они совершали массовые покупки, с целью обезопасить себя и близких от COVID-19», — отмечается в тексте исследования.

Согласно исследованию, среднестатистический «опустошитель» полок с туалетной бумагой во время пандемии — это пожилой эмоциональный европеец-семьянин, ревностно оберегающий здоровье своих близких.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила ситуацию с COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. Заявление сделал глава организации Тедрос Гебрейесус. За все время распространения инфекции диагноз коронавирус подтвердился более чем у 7,41 миллиона человек. Однако в результате быстро принятых ограничительных мер удалось избежать большой летальности. Сегодня, по оценке экспертов, уровень заболеваемости COVID-19 постепенно снижается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, есть ли риск инфицирования COVID-19 через посуду или еду при посещении ресторанов и кафе.