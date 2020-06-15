У переболевших СОVID-19 россиян нашли необычное осложнение

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У пациентов, перенесших коронавирус, после полного исчезновения сиптомов может сохраняться озноб вне зависимости от погоды.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Больше половины российских регионов уже находятся на первом и втором этапах снятия ограничений. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что суточный прирост заболевших с конца марта сократился в 16 раз. Пик коронавируса в России пришелся на 11 мая. Уже в сентябре в нашей стране должно начаться производство первых вакцин. Разработкой препаратов сейчас занимаются десять федеральных учреждений.

«Период проведения клинических исследований у Института Гамалеи с 48 институтом Минобороны — июнь–август 2020 года. И предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — заявила Голикова.

Также осенью запустить свой препарат в промышленное производство готовится научный центр Роспотребнадзора «Вектор». До конца года к нему присоединится петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток.

Тем временем, в интервью KP.RU врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова озвучила о наличии данных, согласно которым у многих после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 сохраняется озноб вне зависимости от погоды. Она сообщила, что часто пациенты принимают это за повторное заболевание и начинают снова принимать лекарства.

«Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет именно о нарушении в центральной нервной системе, из-за чего страдает центр терморегуляции», — объяснила Павлова.

Пока рекомендации для устранения такого состояния не разработаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, когда ученые победят смертельную инфекцию. Промышленное производство первых российских вакцин против СОVID-19 начнется уже в сентябре. Три государственных научных учреждения РФ готовят 13 видов спасительного препарата.

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