«Ты можешь искупить то, что ты совершил»: Гоша Куценко вступился за Ефремова
Знаменитый актер встал на защиту своего коллеги по цеху, по вине которого в аварии погиб человек.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин, Instagram @goshakutsenko
Известный российский актер Гоша Куценко встал на защиту заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, по вине которого произошло «пьяное» ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Несмотря на то, что даже сам виновник аварии назвал свой проступок непростительным, Куценко заявил, что каждый человек перед Богом имеет право на прощение.
«Сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную», — написал актер в Instagram.
Он выразил убежденность в том, что Ефремов, фактически оставивший семью без кормильца после аварии, может искупить вину за свой поступок.
«Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя», — отметил Куценко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Ефремов стал виновником страшного ДТП на Смоленской площади 8 июня. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, в который въехал через двойную сплошную джип артиста. В крови звезды отечественного кинематографа выявили алкоголь и запрещенные вещества.
Спустя четыре дня Ефремов записал обращение к родным погибшего, в котором принес свои извинения и выразил готовность помочь материально. Родственники погибшего Сергея Захарова, как писал 5-tv.ru, не приняли извинений и отказались от компенсаций. Они намерены добиться справедливого решения суда.
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