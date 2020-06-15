В Петербурге девять человек задержаны после рукопашных боев на самодельном плоту

Девять человек были задержаны полицейскими в Петербурге после инсценировки рукопашных боев на самодельном плоту в Шкиперском протоке Галерной гавани. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области, инцидент произошел 14 июня.

Прибывшие на место стражи порядка выявили массовое нарушение режима санитарных ограничений. Предполагаемый 38-летний организатор мероприятия и восемь участников были доставлены в отдел полиции. В их отношении были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Инициатору рукопашных боев в ближайшее время суд определит меру наказания по статье «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге обнаружены кафе и магазины, работающие вопреки запретам из-за COVID-19.