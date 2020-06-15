В Кремле с пониманием относятся к отмене Парада Победы в регионах РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами прокомментировал отмену Парада Победы из-за ситуации с коронавирусом в Пензе, Челябинске и Якутске.

По его словам, в Кремле относятся с пониманием к соответствующему решению глав субъектов страны на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки.

«С абсолютным пониманием, это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они реализуют эти полномочия, ибо губернаторам, как говорил президент, „на местах“ виднее, как на самом деле обстоят дела», — цитирует Дмитрия Пескова ФАН.

Пресс-секретарь президента России отметил, что главам регионов «более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на этих прогнозах, принимать те или иные решения».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал обеспечить полную безопасность гостей Парада Победы.