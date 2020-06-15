В Кремле с пониманием относятся к отмене Парада Победы в регионах РФ
По словам Дмитрия Пескова, главы субъектов наделены рядом соответствующих полномочий.
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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр, Метцель Михаил
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами прокомментировал отмену Парада Победы из-за ситуации с коронавирусом в Пензе, Челябинске и Якутске.
По его словам, в Кремле относятся с пониманием к соответствующему решению глав субъектов страны на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки.
«С абсолютным пониманием, это прерогатива руководителей регионов, это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они реализуют эти полномочия, ибо губернаторам, как говорил президент, „на местах“ виднее, как на самом деле обстоят дела», — цитирует Дмитрия Пескова ФАН.
Пресс-секретарь президента России отметил, что главам регионов «более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на этих прогнозах, принимать те или иные решения».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал обеспечить полную безопасность гостей Парада Победы.
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