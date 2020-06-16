Мишустин: Россия продолжит наращивать тестирование на коронавирус
По словам главы кабмина, в среднем за сутки в России делают около 300 тысяч тестов, всего в стране проведено уже более 15 миллионов исследований.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru
Даже в условиях смягчения режима в регионах необходимо соблюдать меры профилактики. Об этом сегодня глава кабмина Михаил Мишустин говорил на Координационном совете. Он также сообщил, что в России будет продолжено тестирование.
«Россия — первая страна, которая не останавливает этот процесс и после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться. Это важно для оценки ситуации в целом. Но прежде всего для снижения числа тяжелых случаев», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Также на совещании с вице-премьерами глава кабмина сообщил, что подписал план действий по выполнению новой Доктрины продовольственной безопасности России. По словам Мишустина, продукты, которые покупают граждане, должны быть высокого качества. Поэтому в документе много внимания уделено контролю за производством пищевой продукции.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что почти пять тысяч россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки. Всего из больниц выписано около 285 тысяч человек.
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