У отца экс-президента Украины Петра Порошенко случился инсульт

У отца экс-главы Незалежной Петра Порошенко Алексея случился геморрагический инсульт. Об этом политолог Тарас Березовец написал в своем Telegram-канале.

«У Алексея Порошенко, отца народного депутата от Нашей Украины Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт», — рассказал Березовец.

По предварительным данным, сейчас Алексей Порошенко, имеющий звание героя Украины, находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное.

Алексей Порошенко родился в 1936 году. Он известен как советский и украинский хозяйственный деятель. В свое время он был депутатом Винницкого областного совета.