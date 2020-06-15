У отца экс-президента Украины Петра Порошенко случился инсульт

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Алиса Маркова
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Сейчас Алексей Порошенко находится в одной из клиник Киева.

У отца экс-президента Украины Петра Порошенко случился инсульт

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Тема:
Украинский кризис

У отца экс-главы Незалежной Петра Порошенко Алексея случился геморрагический инсульт. Об этом политолог Тарас Березовец написал в своем Telegram-канале.

«У Алексея Порошенко, отца народного депутата от Нашей Украины Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт», — рассказал Березовец.

По предварительным данным, сейчас Алексей Порошенко, имеющий звание героя Украины, находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное.

Алексей Порошенко родился в 1936 году. Он известен как советский и украинский хозяйственный деятель. В свое время он был депутатом Винницкого областного совета.

Тема:
Украинский кризис
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