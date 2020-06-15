У отца экс-президента Украины Петра Порошенко случился инсульт
Сейчас Алексей Порошенко находится в одной из клиник Киева.
Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
У отца экс-главы Незалежной Петра Порошенко Алексея случился геморрагический инсульт. Об этом политолог Тарас Березовец написал в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, сейчас Алексей Порошенко, имеющий звание героя Украины, находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное.
Алексей Порошенко родился в 1936 году. Он известен как советский и украинский хозяйственный деятель. В свое время он был депутатом Винницкого областного совета.
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