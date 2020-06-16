Три региона РФ приступили к пилотному проекту по сдаче донорами крови на антитела к COVID-19

В России начали массово тестировать на антитела к коронавирусу. Результаты помогут медикам и ученым спрогнозировать развитие эпидемии и определить, как скоро у наших соотечественников выработается коллективный иммунитет. Пока проект реализуют только в трех регионах, но скоро распространят на всю страну. Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова тоже сдала тест. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что исследование популяционного иммунитета проведут в трех регионах России. Об этом сообщает Роспотребнадзор.