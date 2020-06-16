Соловьев резко ответил на заявление «Современника» в защиту Ефремова

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Карина Бернтгольц
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В официальном комментарии театра призвали помнить о великодушии и милосердии на фоне произошедших событий.

Соловьев резко ответил на заявление «Современника» в защиту Ефремова

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев подверг критике заявление коллектива театра «Современник», в котором призвали помнить о милосердии и великодушии в ситуации со смертельным ДТП в Москве, произошедшим по вине актера Михаила Ефремова.

В театре отметили, что длительное отсутствие комментариев по поводу аварии вызвано шоком и попыткой осмыслить случившееся. В заявлении «Современника» указывается, что Ефремов был и остается неотъемлемой частью театра, даже несмотря на то, что по его вине погиб человек.

«Лучше бы они продолжали молчать», — резко ответил Соловьев на соответствующий комментарий в Telegram.

Смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве случилось по вине артиста 8 июня. Актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины, Сергей Захаров, скончался утром следующего дня в больнице. Артист помещен под домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Спустя четыре дня Михаил Ефремов попросил прощения у родных погибшего, а также заверил, что не пытается избежать ответственности. Семья Захарова извинений не приняла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столичном театре «Современник», где служит артист Михаил Ефремов, впервые прокомментировали инцидент с актером. Представители театра выразили соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, а родным Ефремова пожелали «душевной стойкости».

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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