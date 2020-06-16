Соловьев резко ответил на заявление «Современника» в защиту Ефремова
В официальном комментарии театра призвали помнить о великодушии и милосердии на фоне произошедших событий.
Фото: ТАСС / Станислав Красильников
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев подверг критике заявление коллектива театра «Современник», в котором призвали помнить о милосердии и великодушии в ситуации со смертельным ДТП в Москве, произошедшим по вине актера Михаила Ефремова.
В театре отметили, что длительное отсутствие комментариев по поводу аварии вызвано шоком и попыткой осмыслить случившееся. В заявлении «Современника» указывается, что Ефремов был и остается неотъемлемой частью театра, даже несмотря на то, что по его вине погиб человек.
«Лучше бы они продолжали молчать», — резко ответил Соловьев на соответствующий комментарий в Telegram.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столичном театре «Современник», где служит артист Михаил Ефремов, впервые прокомментировали инцидент с актером. Представители театра выразили соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, а родным Ефремова пожелали «душевной стойкости».
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