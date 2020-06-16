Инфицированную коронавирусом жену Владимира Зеленского госпитализировали
Очередные тесты президента Украины и его детей показали отрицательные результаты.
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Фото, видео: ТАСС / ZUMA; Facebool / president.gov.ua
Инфицированную коронавирусом жену президента Украины Владимира Зеленского госпитализировали. Как сообщает пресс-служба офиса главы Незалежной на странице в Facebook, врачи одной из киевских больниц диагностировали у Елены Зеленской двустороннюю пневмонию. Ее состояние оценивается как стабильное.
«Жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что очередные тесты украинского лидера и его детей на COVID-19 показали отрицательные результаты.
Владимир Зеленский находится в режиме частичных санитарных ограничений. Количество рабочих встреч президента Украины сокращено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский захотел вернуть «крымский вопрос» в повестку дня.
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