Инфицированную коронавирусом жену Владимира Зеленского госпитализировали

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Василий Заика
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Очередные тесты президента Украины и его детей показали отрицательные результаты.

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Фото, видео: ТАСС / ZUMA; Facebool / president.gov.ua

Тема:
Эпидемия коронавируса

Инфицированную коронавирусом жену президента Украины Владимира Зеленского госпитализировали. Как сообщает пресс-служба офиса главы Незалежной на странице в Facebook, врачи одной из киевских больниц диагностировали у Елены Зеленской двустороннюю пневмонию. Ее состояние оценивается как стабильное.

«Жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей», — говорится в сообщении.

 

Facebook / president.gov.ua

Отмечается, что очередные тесты украинского лидера и его детей на COVID-19 показали отрицательные результаты.

Владимир Зеленский находится в режиме частичных санитарных ограничений. Количество рабочих встреч президента Украины сокращено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский захотел вернуть «крымский вопрос» в повестку дня.

Тема:
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