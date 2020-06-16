Инфицированную коронавирусом жену Владимира Зеленского госпитализировали

Инфицированную коронавирусом жену президента Украины Владимира Зеленского госпитализировали. Как сообщает пресс-служба офиса главы Незалежной на странице в Facebook, врачи одной из киевских больниц диагностировали у Елены Зеленской двустороннюю пневмонию. Ее состояние оценивается как стабильное.

«Жена президента находится в изоляции, под присмотром врачей», — говорится в сообщении.

Facebook / president.gov.ua

Отмечается, что очередные тесты украинского лидера и его детей на COVID-19 показали отрицательные результаты.

Владимир Зеленский находится в режиме частичных санитарных ограничений. Количество рабочих встреч президента Украины сокращено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский захотел вернуть «крымский вопрос» в повестку дня.