Видео: Граждан Азербайджана начали вывозить из временного лагеря в Дагестане

Более 150 граждан Азербайджана 16 июня смогут вернуться на родину из временного лагеря в Дагестане. Как стало известно 5-tv.ru, в первую очередь будут отправлены женщины и дети. Информацию об этом подтвердил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев.

«Сейчас подогнали автобусы, квота 155 человек, сейчас сажаем их в автобусы и направим в сторону границы <…>. Думаю, что все 155 человек в течение трех часов уедут», — цитирует Фуада Шихиева ТАСС.

Отмечается, что проверка инцидента, произошедшего накануне во временном лагере, находится под контролем прокурора Республики Дагестан Алексея Ежова.

Беспорядки в палаточном лагере в районе Кулларского поста начались после того, как началось составление списков для возвращения граждан Азербайджана на родину. Разгневанные люди начали крушить пункт временного размещения и оказывать сопротивление полиции.

В стражей порядка бросали бутылки и камни. К месту инцидента были стянуты правоохранители. По предварительным данным, зачинщиков беспорядков задержали. В результате происшествия пострадали семь сотрудников российских правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Дагестана прокомментировали беспорядки на границе с Азербайджаном.