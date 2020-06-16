Российский бронетранспортер подорвался в Сирии

Бронетранспортер российской военной полиции подорвался в Сирии. В результате взрыва, организованного на трассе М4 в Идлибе, никто из российских военных не пострадал. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4», - говорится в его официальном сообщении.

Генерал-майор констатировал, что обстановка на территории Сирийской Арабской Республики (САР) продолжает оставаться напряженной.