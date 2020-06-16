По данным Минобороны РФ, пострадавших среди российских военных нет.

Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
Тема:
Война в Сирии

Бронетранспортер российской военной полиции подорвался в Сирии. В результате взрыва, организованного на трассе М4 в Идлибе, никто из российских военных не пострадал. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4», - говорится в его официальном сообщении.

Генерал-майор констатировал, что обстановка на территории Сирийской Арабской Республики (САР) продолжает оставаться напряженной. 

Тема:
Война в Сирии
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