Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
По данным Минобороны РФ, пострадавших среди российских военных нет.
Бронетранспортер российской военной полиции подорвался в Сирии. В результате взрыва, организованного на трассе М4 в Идлибе, никто из российских военных не пострадал. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4», - говорится в его официальном сообщении.
Генерал-майор констатировал, что обстановка на территории Сирийской Арабской Республики (САР) продолжает оставаться напряженной.
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