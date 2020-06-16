Можно ли заразиться коронавирусом через сушку волос феном — отвечает врач

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 28

Ранее экс-глава одного известного британского салона красоты заявил, что быстрые потоки воздуха ускоряют передачу COVID-19.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aer; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врач семейной медицины Юрий Ярошенко прокомментировал появившуюся информацию о том, что можно заразиться коронавирусом в салоне красоты через сушку волос феном. Об этом ранее поведал Daily Star экс-глава британского салона красоты Vidal Sassoon Тим Хартли. В частности, он сказал, что теплые потоки воздуха во время укладки феном способствуют распространению бактерий.

Тем не менее, Ярошенко отверг это предположение, назвав подобное заявление «глупостью».

«Горячие потоки воздуха не могут создавать адекватные условия для передачи вируса. Вирус крайне неустойчив во внешней среде, а если говорить про фен, то там температура выходящего потока высока и когда воздух засасывается через фен, вирус умирает, гарантия стопроцентная», — заявил врач в беседе с 5-tv.ru.

Он подчеркнул, что вирус очень восприимчив к воздействию ультрафиолета, высокой температуры, спиртов, поэтому даже если в фен попадает воздух, содержащий частицы коронавируса, то они в итоге все равно погибают. Ярошенко резюмировал, что в любом случае вероятность заражения человека из-за фена «стремится к нулю».

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких местах возрастает риск заразиться COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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