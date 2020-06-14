Эксперты назвали места с повышенным риском инфицирования коронавирусом
В плохо проветриваемом помещении вирус может оставаться активным несколько часов.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: dpa/picture-alliance
Инфицироваться коронавирусом легче всего в закрытых местах скопления людей. К такому выводу пришли исследователи американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Риск заразиться коронавирусом на свежем воздухе эксперты оценили как очень низкий.
Ученые уточнили, что для распространения в организме человека COVID-19 в него должна попасть тысяча вирусных частиц. При дыхании переносчика в воздух попадают около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — 200, а когда инфицированный кашляет или чихает — 200 миллионов частиц. Кроме того, в плохо проветриваемом помещении вирус может оставаться активным на протяжении нескольких часов.
Исследовали заключили, что наиболее высок риск заразиться в офисах, театрах, кинотеатрах, школах, заведениях общепита, религиозных учреждениях, на спортивных аренах и других закрытых местах с большим скоплением людей.
Ранее 5-tv.ru писал, когда в Москве откроют кинотеатры и стадионы. По словам мэра Москвы, если эпидемиологическая ситуация сохранится, введенные из-за коронавируса ограничения будут сняты быстрее.
- 14 июн
- Когда в Москве откроют кинотеатры и стадионы?
- 14 июн
- Как побороть страх заразиться коронавирусом — советы психолога
- 14 июн
- Кто скупил всю туалетную бумагу из-за COVID-19? Есть ответ!
- 13 июн
- Британские ученые выявили препятствующий восстановлению легких белок
- 13 июн
- Эксперт из США предсказал скорый крах доллара
- 12 июн
- ВОЗ прокомментировала вероятность передачи коронавируса с грудным молоком
- 12 июн
- В Петербурге отмечен минимальный прирост инфицированных коронавирусом за месяц
- 12 июн
- Юлия Савичева рассказала куда рванет, как только разрешат путешествовать
- 12 июн
- Люди с какой группой крови меньше всего подвержены COVID-19?
- 12 июн
- В Шенгенской зоне открывают границы между странами
Читайте также
52%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?