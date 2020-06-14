Эксперты назвали места с повышенным риском инфицирования коронавирусом

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Валентин Черников
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В плохо проветриваемом помещении вирус может оставаться активным несколько часов.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance

Тема:
Эпидемия коронавируса

Инфицироваться коронавирусом легче всего в закрытых местах скопления людей. К такому выводу пришли исследователи американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Риск заразиться коронавирусом на свежем воздухе эксперты оценили как очень низкий.

Ученые уточнили, что для распространения в организме человека COVID-19 в него должна попасть тысяча вирусных частиц. При дыхании переносчика в воздух попадают около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — 200, а когда инфицированный кашляет или чихает — 200 миллионов частиц. Кроме того, в плохо проветриваемом помещении вирус может оставаться активным на протяжении нескольких часов.

Исследовали заключили, что наиболее высок риск заразиться в офисах, театрах, кинотеатрах, школах, заведениях общепита, религиозных учреждениях, на спортивных аренах и других закрытых местах с большим скоплением людей.

Ранее 5-tv.ru писал, когда в Москве откроют кинотеатры и стадионы. По словам мэра Москвы, если эпидемиологическая ситуация сохранится, введенные из-за коронавируса ограничения будут сняты быстрее.

Тема:
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