Эксперты рассказали, в чем ключ успеха России в борьбе с пандемией коронавируса

Россия находится в низшей точке заболевания коронавирусом. Растет иммунная прослойка населения. Эксперты подводили итоги борьбы с COVID-19. Корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок узнал о российском ключе к победе над пандемией. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении COVID-19. Британские исследователи добились снижения смертности от коронавирусной инфекции за счет кортикостероида.