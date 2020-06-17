Эксперты рассказали, в чем ключ успеха России в борьбе с пандемией коронавируса
Циркуляция СОVID-19 в нашей стране сейчас минимальная и не превышает 1%, точка заболеваемости самая низкая.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
Россия находится в низшей точке заболевания коронавирусом. Растет иммунная прослойка населения. Эксперты подводили итоги борьбы с COVID-19. Корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок узнал о российском ключе к победе над пандемией. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении COVID-19. Британские исследователи добились снижения смертности от коронавирусной инфекции за счет кортикостероида.
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