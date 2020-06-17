В России стартуют испытания вакцины от COVID-19
Минздрав выдал разрешение на клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Сегодня препарат введут первой группе добровольцев. На этом этапе проверят безопасность и переносимость компонентов. В течение 28 дней каждый участник эксперимента будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей. Результаты оценит специальная комиссия министерства здравоохранения. Планируется, что уже в августе вакцина пройдет государственную регистрацию.
Тем временем в регионах продолжается поэтапная отмена ограничительных мер. В Москве к работе в обычном режиме вернулись больше 200 тысяч человек. В основном это работники летних веранд ресторанов и кафе и офисные служащие. В Краснодарском крае планируют снять часть ограничений для приезжающих. С 21 июня им больше не придется проходить обязательный двухнедельный карантин.
В Дагестане выездные бригады врачей Минобороны продолжают оказывать помощь жителям труднодоступных районов республики. По графику в ближайшее время медикам предстоит посетить 22 горных селения. В их распоряжении уникальные передвижные лаборатории для оперативной диагностики зараженных коронавирусом.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, когда в РФ полностью снимут ограничения из-за COVID-19.
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