Барнаул и Благовещенск среди претендентов на почетное звание «Город трудовой доблести»
1 июля пройдет сбор подписей в поддержку городов-кандидатов. Сейчас в списке числятся десятки населенных пунктов.
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Фото, видео: Фотохроника ТАСС
Список претендентов на звание «Города трудовой доблести» пополнился еще двумя — это Барнаул и Благовещенск. Именно оттуда фронт обеспечивали боеприпасами, техникой и военной формой. Сейчас в почетном списке городов-претендентов уже десятки населенных пунктов, в которых неоценимый вклад в победу жителей официально подтвержден историческими документами.
Определять, кто достоин носить звание «Города трудовой доблести», будут сами россияне 1 июля — в день проведения голосования по поправкам в Конституцию. О героях рабочего фронта Барнаула и Благовещенска репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Сергеева.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие российские города вошли в число претендентов на звание «Город трудовой доблести».
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