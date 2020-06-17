Барнаул и Благовещенск среди претендентов на почетное звание «Город трудовой доблести»

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1 июля пройдет сбор подписей в поддержку городов-кандидатов. Сейчас в списке числятся десятки населенных пунктов.

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Фото, видео: Фотохроника ТАСС

Тема:
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Список претендентов на звание «Города трудовой доблести» пополнился еще двумя — это Барнаул и Благовещенск. Именно оттуда фронт обеспечивали боеприпасами, техникой и военной формой. Сейчас в почетном списке городов-претендентов уже десятки населенных пунктов, в которых неоценимый вклад в победу жителей официально подтвержден историческими документами.

Определять, кто достоин носить звание «Города трудовой доблести», будут сами россияне 1 июля — в день проведения голосования по поправкам в Конституцию. О героях рабочего фронта Барнаула и Благовещенска репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие российские города вошли в число претендентов на звание «Город трудовой доблести».

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