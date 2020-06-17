В России за сутки выявлено минимальное количество инфицированных COVID с 1 мая
Согласно данным Оперштаба, коронавирус подтвержден у 7 843 человек. При этом полностью вылечились 10 036 пациентов.
Фото: ТАСС / SERGEI CHIRIKOV
Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в России составило 7 843 человек. Количество подтвержденных случаев COVID-19 оказалось ниже восьми тысяч впервые с 1 мая. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Суточный рост заболеваемости уменьшился до 1,4% против 1,5% днем ранее. Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве. Там выявлено 1065 инфицированных, причем количество выздоровевших в российской столице составило более двух тысяч.
Также новые 680 случаев выявлены в Московской области, 238 — в Нижегородской области, 237 — в Ханты-Мансийском АО, 228 — в Санкт-Петербурге и 227 — в Свердловской области. При этом бессимптомно заболевание протекает симптомов нет у 2 494 (31,8%) пациентов.
Число вылечившихся от COVID-19 вновь превысило количество инфицированных. За сутки было выписано 10 036 человек, общее количество выздоровевших достигло 304 342 человек. Согласно данным оперштаба, их число составило 55% от общего количества инфицированных коронавирусом в РФ.
На сегодняшний день инфекция подтверждена у 553 301 человек. При этом в стране было проведено более 15,6 миллиона тестов. Эксперты отмечают снижение распространения COVID-19 на территории страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в России полностью снимут ограничения из-за COVID-19.
- 17 июн
- В России стартуют испытания вакцины от COVID-19
- 17 июн
- Эксперты рассказали, в чем ключ успеха России в борьбе с пандемией коронавируса
- 17 июн
- ВОЗ сообщила о научном прорыве в лечении COVID-19
- 16 июн
- Можно ли заразиться коронавирусом через сушку волос феном — отвечает врач
- 16 июн
- В Дагестане тестируют коронавирус с помощью новейшей в мире технологии
- 16 июн
- «Мало мозгов»: Оганезов о назвавшей россиян «наркоманами» и «алкашами» Боне
- 16 июн
- Сын телеведущей Светланы Моргуновой упокоился на Троекуровском кладбище
- 16 июн
- В каких регионах России решили не проводить Парад Победы?
- 16 июн
- Видео: Граждан Азербайджана начали вывозить из временного лагеря в Дагестане
- 16 июн
- Инфицированную коронавирусом жену Владимира Зеленского госпитализировали
Читайте также
65%
-0.65 79.04
-0.11
Нашли ошибку?