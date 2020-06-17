В России за сутки выявлено минимальное количество инфицированных COVID с 1 мая

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Карина Бернтгольц
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Согласно данным Оперштаба, коронавирус подтвержден у 7 843 человек. При этом полностью вылечились 10 036 пациентов.

В России за сутки выявлено минимальное количество инфицированных COVID с 1 мая

Фото: ТАСС / SERGEI CHIRIKOV

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в России составило 7 843 человек. Количество подтвержденных случаев COVID-19 оказалось ниже восьми тысяч впервые с 1 мая. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Суточный рост заболеваемости уменьшился до 1,4% против 1,5% днем ранее. Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве. Там выявлено 1065 инфицированных, причем количество выздоровевших в российской столице составило более двух тысяч.

В России за сутки выявлено минимальное количество инфицированных COVID с 1 мая

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Также новые 680 случаев выявлены в Московской области, 238 — в Нижегородской области, 237 — в Ханты-Мансийском АО, 228 — в Санкт-Петербурге и 227 — в Свердловской области. При этом бессимптомно заболевание протекает симптомов нет у 2 494 (31,8%) пациентов.

Число вылечившихся от COVID-19 вновь превысило количество инфицированных. За сутки было выписано 10 036 человек, общее количество выздоровевших достигло 304 342 человек. Согласно данным оперштаба, их число составило 55% от общего количества инфицированных коронавирусом в РФ.

На сегодняшний день инфекция подтверждена у 553 301 человек. При этом в стране было проведено более 15,6 миллиона тестов. Эксперты отмечают снижение распространения COVID-19 на территории страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в России полностью снимут ограничения из-за COVID-19.

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