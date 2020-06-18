Второй волны инфицирования коронавирусом в России может не быть — Голикова
По словам вице-премьера РФ, в настоящее время все действия правительства нацелены на борьбу с первой волной пандемии.
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Фото, видео: ТАСС / Муса Салгереев
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе общения с журналистами заявила, что второй волны инфицирования коронавирусом в России может не быть. По словам заместителя председателя правительства, в настоящее время все действия властей направлены на борьбу с первой волной пандемии.
«Делать какие-то сейчас предположения — дело неблагодарное. Сейчас все нацелено на то, чтобы побороть первую волну. И, вы знаете, что всеми усилиями стараемся это сделать, цифры у нас снижаются, и, наверное, те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени, как это бывает у нас, когда появляются ОРВИ, когда появляется грипп», — цитирует Татьяну Голикову ТАСС.
Вице-премьер отметила, что COVID-19 будет циркулировать наряду с «традиционными» инфекциями. В случае соблюдения россиянами режима самосохранения, вторая волна нового внеклеточного агента маловероятна.
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