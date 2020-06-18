Второй волны инфицирования коронавирусом в России может не быть — Голикова

|
Василий Заика
19

По словам вице-премьера РФ, в настоящее время все действия правительства нацелены на борьбу с первой волной пандемии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Муса Салгереев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе общения с журналистами заявила, что второй волны инфицирования коронавирусом в России может не быть. По словам заместителя председателя правительства, в настоящее время все действия властей направлены на борьбу с первой волной пандемии.

«Делать какие-то сейчас предположения — дело неблагодарное. Сейчас все нацелено на то, чтобы побороть первую волну. И, вы знаете, что всеми усилиями стараемся это сделать, цифры у нас снижаются, и, наверное, те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени, как это бывает у нас, когда появляются ОРВИ, когда появляется грипп», — цитирует Татьяну Голикову ТАСС.

Вице-премьер отметила, что COVID-19 будет циркулировать наряду с «традиционными» инфекциями. В случае соблюдения россиянами режима самосохранения, вторая волна нового внеклеточного агента маловероятна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сеченовском университете ввели вакцину от COVID-19 первым 18 добровольцам.

Тема:
Эпидемия коронавируса
18 июн
В Сеченовском университете ввели вакцину от COVID-19 первым 18 добровольцам
18 июн
Решений по повышению НДФЛ для богатых россиян пока не принималось — Песков
18 июн
В России продолжается поэтапное снятие ограничений
18 июн
У первого президента Казахстана обнаружен COVID-19
18 июн
«Наш бизнес умер»: Наташа Королева и Тарзан не восстановят дела после пандемии
17 июн
Финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге перенесли на год
17 июн
Четыре теста и три недели карантина: ограничения на границе России и Китая
17 июн
Песков подтвердил установку в резиденции Путина дезинфекционных тоннелей
17 июн
В России за сутки выявлено минимальное количество инфицированных COVID с 1 мая
17 июн
В России стартуют испытания вакцины от COVID-19

Читайте также

+28° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
69.62
0.14 78.29
-0.09
Дети, сердце, нервные срывы. О чем расскажут линии на руке?

Последние новости

22:12
Второй волны инфицирования коронавирусом в России может не быть — Голикова
21:58
Енот застрял на заборе между США и Мексикой
21:44
Мишустин: Ослабление ограничений в регионах не дает роста новых случаев COVID-19
21:30
Взрывы на предприятии в Мурманске перепугали местных жителей
21:16
Отмену блокировки Telegram прокомментировали в Мосгорсуде
21:02
«Хотят набить цену» — юрист Ефремова об отказе семьи Захарова от компенсации

Сейчас читают

В театре Моссовета подтвердили трагическую гибель звезды «Белого солнца пустыни»
Приятные сюрпризы или горькие слезы: что принесет знакам зодиака летнее солнцестояние — 2020
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок