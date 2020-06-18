Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе общения с журналистами заявила, что второй волны инфицирования коронавирусом в России может не быть. По словам заместителя председателя правительства, в настоящее время все действия властей направлены на борьбу с первой волной пандемии.

«Делать какие-то сейчас предположения — дело неблагодарное. Сейчас все нацелено на то, чтобы побороть первую волну. И, вы знаете, что всеми усилиями стараемся это сделать, цифры у нас снижаются, и, наверное, те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени, как это бывает у нас, когда появляются ОРВИ, когда появляется грипп», — цитирует Татьяну Голикову ТАСС.

Вице-премьер отметила, что COVID-19 будет циркулировать наряду с «традиционными» инфекциями. В случае соблюдения россиянами режима самосохранения, вторая волна нового внеклеточного агента маловероятна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сеченовском университете ввели вакцину от COVID-19 первым 18 добровольцам.