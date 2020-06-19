Чемпионат России по футболу возобновляется
Матчем 23-го тура между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом» возобновляется чемпионат РФ по футболу, который был приостановлен в середине марта из-за пандемии COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: imago images/Jan Huebner, 5-tv.ru
В российских регионах продолжается поэтапная отмена ограничительных мер. Туристический сезон оживает в Восточной Сибири. Там в национальном парке «Красноярские столбы» с сегодняшнего дня открыты четыре экскурсионных маршрута. Посетителей ждут и в заповедниках Вологодской области. Главные требования пока не меняются — безопасная дистанция, маски и перчатки.
В Калининградской области начали выдавать так называемые «продуктовые карты». Воспользоваться ими смогут матери-одиночки, инвалиды и безработные, чьи предприятия прекратили работу из-за пандемии. Если человека признают нуждающимся, то в течении двух месяцев на его счет будут перечислять пять тысяч рублей. На эти деньги можно будет купить определенный набор продуктов. Карта действует в магазинах нескольких торговых сетей.
И сегодня — повод для праздника у футбольных болельщиков. После двухмесячного перерыва возобновляются игры Российской Премьер-лиги. Первые матчи пройдут в Самаре и Сочи. Правда, трибуны, по рекомендации Роспотребнадзора можно заполнить лишь на 10% от общей вместимости арены. Меры личной безопасности в условиях пандемии по-прежнему обязательны.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге перенесли на год. Четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов 2019/2020 пройдут в августе текущего года в Лиссабоне.
- 19 июн
- Экс-глава Чувашии Игнатьев имел проблемы с сердцем и не раз обращался к врачам
- 19 июн
- Депутат госсовета Чувашии прокомментировал смерть экс-главы региона Игнатьева
- 18 июн
- Второй волны инфицирования коронавирусом в России может не быть — Голикова
- 18 июн
- В Сеченовском университете ввели вакцину от COVID-19 первым 18 добровольцам
- 18 июн
- Решений по повышению НДФЛ для богатых россиян пока не принималось — Песков
- 18 июн
- В России продолжается поэтапное снятие ограничений
- 18 июн
- У первого президента Казахстана обнаружен COVID-19
- 18 июн
- «Наш бизнес умер»: Наташа Королева и Тарзан не восстановят дела после пандемии
- 17 июн
- Финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге перенесли на год
- 17 июн
- Четыре теста и три недели карантина: ограничения на границе России и Китая
Читайте также
88%
0.14 78.29
-0.09
Нашли ошибку?