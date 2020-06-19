Чемпионат России по футболу возобновляется

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Матчем 23-го тура между самарскими «Крыльями Советов» и грозненским «Ахматом» возобновляется чемпионат РФ по футболу, который был приостановлен в середине марта из-за пандемии COVID-19.

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Фото, видео: imago images/Jan Huebner, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В российских регионах продолжается поэтапная отмена ограничительных мер. Туристический сезон оживает в Восточной Сибири. Там в национальном парке «Красноярские столбы» с сегодняшнего дня открыты четыре экскурсионных маршрута. Посетителей ждут и в заповедниках Вологодской области. Главные требования пока не меняются — безопасная дистанция, маски и перчатки.

В Калининградской области начали выдавать так называемые «продуктовые карты». Воспользоваться ими смогут матери-одиночки, инвалиды и безработные, чьи предприятия прекратили работу из-за пандемии. Если человека признают нуждающимся, то в течении двух месяцев на его счет будут перечислять пять тысяч рублей. На эти деньги можно будет купить определенный набор продуктов. Карта действует в магазинах нескольких торговых сетей.

И сегодня — повод для праздника у футбольных болельщиков. После двухмесячного перерыва возобновляются игры Российской Премьер-лиги. Первые матчи пройдут в Самаре и Сочи. Правда, трибуны, по рекомендации Роспотребнадзора можно заполнить лишь на 10% от общей вместимости арены. Меры личной безопасности в условиях пандемии по-прежнему обязательны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что финал Лиги чемпионов УЕФА в Петербурге перенесли на год. Четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов 2019/2020 пройдут в августе текущего года в Лиссабоне.

Тема:
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