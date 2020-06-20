Домогаров объяснил свой пост о Ефремове, рассказав о смерти сына в пьяном ДТП

Актер Александр Домогаров прокомментировал свои слова о том, что он отказывается выходить на сцену из-за травли его коллеги Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП. После публикации соответствующего поста в соцсети, Домогаров получил огромное количество негативных комментариев подписчиков, считающих, что таким образом актер пытается «оправдать» своего коллегу по цеху.

Как заявил народный артист в интервью Daily Storm, призыв не приходить на его спектакли относился не ко всем зрителям, а лишь к тем, кто занимается травлей и оскорблением артистов.

«Я не хочу видеть лишь тех, кто нас обзывает. За эти дни я получил и прочел столько пьяных писем, что у меня полностью пропало желание это делать. Это про них, про всех этих падальщиков, которым нечего делать, которые сидят и занимаются травлей», — сказал Домогаров.

При этом он снова повторил, что считает Ефремова виновным в аварии, но призвал не обливать грязью артиста, а дождаться решения суда. Актер заявил, что он имеет право так говорить, потому что сам двенадцать лет назад пережил страшную трагедию — его 23-летнего сына Дмитрия сбила машина. Как рассказал Домогаров, водитель джипа потерял управление и въехал в толпу людей. Виновник ДТП смог уйти от наказания, так как, по словам актера, он был сыном прокурора.

«Забыть это невозможно! Если б мальчик сейчас жил, ему было бы всего чуть больше 30 лет. Это ужасно, понимаете, ужасно каждый раз представлять его такую нелепую, такую глупую смерть под джипом, который, перевернувшись несколько раз, накрыл всех пятерых ребят!» — рассказал Домогаров.

Актер отметил, что он обращался во все инстанции, пытаясь добиться справедливого наказания для виновника трагедии, но тот исчез и до сих пор не извинился за случившееся. Кроме того, Домогаров заявил, что человек, сбивший его сына, по-прежнему живет и даже имеет двоих сыновей. При этом он добавил, что никого «не проклинал и не травил».

«Если мы, потерявшие сына в таком же страшном ДТП, не требовали ничьей смерти и никого не травили, то почему травят его (Ефремова — Прим.ред.) и почему позволяют себе вершить чужие судьбы?» — вопрошает Домогаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Домогаров призвал подписчиков остановиться и прекратить «линчевать» Ефремова. Актер пояснил, что публикацию об отказе играть перед зрителями он посвятил не трагедии Ефремова, а страшным, «ядовитым» посланиям людей в соцсетях.