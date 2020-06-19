«Люди, остановитесь!» — Домогаров объяснил свой пост по итогам ДТП с Ефремовым
Актер сделал еще одну публикацию в микроблоге, где настойчивее призвал не судить своего коллегу.
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Фото, видео: Instagram @domogarov.aleksandr
На фоне смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым развернулся скандал с выступившим в его поддержку коллегой Александром Домогаровым. Как писал 5-tv.ru, актер заявил в Instagram, что у него отпало желание выходить на сцену и выступать перед озлобившейся публикой. По его словам, случай с аварией стал лакмусовой бумажкой, которая показала нравы современного общества — всеобщее желание осуждать и травить.
Такая позиция вызвала недовольство многих подписчиков Домогарова. Многие обвинили его в попытке оправдать виновника трагедии. По следам предыдущего поста актер опубликовал новый, в котором еще раз решил достучаться до зрителей и призвал прекратить травлю. Автор указал, что посвятил прошлую публикацию не трагедии Ефремова, а страшным, «ядовитым» посланиям людей в соцсетях.
«От зависти, от всего что им недоступно, рождается жестокость, ненависть и желание растоптать того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво. Только тогда „люди“ успокоятся и скажут: „Мы же за правое дело! Так ему и надо“. Как его только ни называли — упырь, подонок, алкашная тварь. Господи, люди, остановитесь! Тете, которая пишет с Алтая и требует казни, вернется страшно. Поверьте мне! Михаил понесет наказание! Но не ваше!» — написал Домогаров.
На этот раз поддержавших народного артиста оказалось больше прежнего.
«Огромное спасибо Вам! Уже больно читать проклятия Михаилу!»
«Не зря мы вас любим и уважаем. Вы красивы не только внешне»;
«Покажите мне эту тетю с Алтая! Я ей лично косы повыдергиваю!» — ответили поклонники.
Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель Lada. В этот момент артист находился в нетрезвом состоянии. Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.
Ранее 5-tv.ru писал, что Цискаридзе призвал всех осуждающих Михаила Ефремова не устраивать «пляски на костях».
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