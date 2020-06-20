На Россию надвигаются ночные заморозки
По прогнозам синоптиков в ночь на воскресенье столбики термометров в ряде областей страны могут опуститься до минус двух градусов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Kavashkin, Nikolay Gyngazov, Herbert Kehrer
После аномальной весенней жары на Урале и в Сибири ожидаются летние морозы. В ночь на 21 июня синоптики прогнозируют заморозки в Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Пермском крае. Столбики термометров там могут опуститься до минус двух градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Разгар лета. Это такой не часто встречающийся процесс», — отметил ученый.
Ранее сообщалось, что заметное похолодание ожидается на следующей неделе практически на всей территории России. В центре европейской части страны дневные температуры будут держаться на уровне 18-20 градусов, а ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 10.
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