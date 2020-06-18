В Гидрометцентре заявили, что на Россию надвигаются холода

Дневная температура воздуха в центральной России, в Сибири и на Урале на следующей неделе заметно снизится. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в эти дни наблюдается редкая ситуация, когда определяющий жаркую погоду в период летнего солнцестояния антициклон смещается не на восток, а на запад. Это приведет к тому, что в центре европейской части страны начнется похолодание. В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам опустится до десяти градусов.

Холоднее придется жителям Сибири — Томской, Омской, Тюменской областей — и Урала, а конкретно Челябинской и Екатеринбургской областей. Там температура едва приблизится к 20-градусной отметке, а ночью столбики термометров будут держаться на отметке восемь-девять градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге побит температурный рекорд 1905 года. Столбики термометров в Северной столице показали 27,5 градуса.