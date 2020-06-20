Когда дожди прекратят заливать Москву — прогноз синоптика
Столицу заливает уже третий день — ливни, грозы, град, то попеременно сменяют друг друга, то нападают разом.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Как-то жутковато»: Лиза Арзамасова в образе феи прогулялась по Праге
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru
Сильнейшие дожди, заливающие Москву на протяжении нескольких дней должны прекратиться к утру воскресенья. Об этом сообщил 5-tv.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он пояснил, что непогоду с грозами, ливнями и градом в столичный регион принес холодный атмосферный фронт, столкнувшийся с неустойчивой, перегретой атмосферой. И такая погода будет продолжаться весь вечер и ночь.
«Проявления непогоды в отдельных районах столичного региона были и будут сильными. То есть ливневые дожди с грозами, местами со шквалистыми усилениями ветра и градом возможны в столичном регионе до полуночи. Далее ненастье будет постепенно ослабевать начиная с северных районов, в южных районах задержится чуть дольше, но к утру атмосфера окончательно успокоится и погода наладится», — рассказал специалист.
Утром в воскресенье дожди прекратятся, облаков станем меньше, однако усилится холодный северо-восточный ветер, и температура воздуха после 30-градусной жары понизится примерно на 10-12 градусов. В воскресенье днем в Москве ожидается всего лишь 21-23 градуса тепла.
Тем временем столичные коммунальные службы пытаются ликвидировать последствия очередного ливня, обрушившегося на юг столицы. Варшавское шоссе буквально превратилось в реку, машины встали в пробках. Один из пешеходных переходов оказался затопленным полностью.
Накануне 5-tv.ru рассказывал, что в Москве прошел град размером с перепелиное яйцо.
- 20 июн
- Два человека пострадали в Москве от удара молнии в парке — видео
- 20 июн
- На Россию надвигаются ночные заморозки
- 19 июн
- Снег в Британии, потоп в Турции: летняя погода не перестают удивлять
- 19 июн
- Видео: на Москву обрушились сильные ливни и град огромного размера
- 19 июн
- В ребенка ударила молния, мужчина погиб при падении крана: трагедиями обернулась непогода в Петербурге
- 19 июн
- Климатолог предупредил о росте числа природных катаклизмов в России
- 18 июн
- В Санкт-Петербурге бушует страшная гроза — видео
- 18 июн
- На Москву после рекордной жары обрушился ливень с градом — видео
- 18 июн
- В шляпе, без алкоголя. Как защитить себя от солнечного удара?
- 18 июн
- Снесенная ветром остановка убила пенсионерку в Майкопе
Читайте также
49%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?