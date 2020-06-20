Когда дожди прекратят заливать Москву — прогноз синоптика

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Светлана Александрова
Интервью 42

Столицу заливает уже третий день — ливни, грозы, град, то попеременно сменяют друг друга, то нападают разом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

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Погода

Сильнейшие дожди, заливающие Москву на протяжении нескольких дней должны прекратиться к утру воскресенья. Об этом сообщил 5-tv.ru ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он пояснил, что непогоду с грозами, ливнями и градом в столичный регион принес холодный атмосферный фронт, столкнувшийся с неустойчивой, перегретой атмосферой. И такая погода будет продолжаться весь вечер и ночь.

«Проявления непогоды в отдельных районах столичного региона были и будут сильными. То есть ливневые дожди с грозами, местами со шквалистыми усилениями ветра и градом возможны в столичном регионе до полуночи. Далее ненастье будет постепенно ослабевать начиная с северных районов, в южных районах задержится чуть дольше, но к утру атмосфера окончательно успокоится и погода наладится», — рассказал специалист.

Утром в воскресенье дожди прекратятся, облаков станем меньше, однако усилится холодный северо-восточный ветер, и температура воздуха после 30-градусной жары понизится примерно на 10-12 градусов. В воскресенье днем в Москве ожидается всего лишь 21-23 градуса тепла.

Тем временем столичные коммунальные службы пытаются ликвидировать последствия очередного ливня, обрушившегося на юг столицы. Варшавское шоссе буквально превратилось в реку, машины встали в пробках. Один из пешеходных переходов оказался затопленным полностью.

Накануне 5-tv.ru рассказывал, что в Москве прошел град размером с перепелиное яйцо.

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