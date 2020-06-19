Видео: на Москву обрушились сильные ливни и град огромного размера

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Виктория Андреева
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Разбушевавшаяся стихия не только испортила планы людей, но и нанесла серьезный ущерб бизнесу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, instagram @sl0wpoke @olesyanosova13 @deryabin.aleksandr @sobol_1.0 @abramowww

Тема:
Погода

Проливные дожди и град размером с перепелиное яйцо вновь обрушились на Москву. Местные жители публикуют в сети видео, делясь впечатлениями от происходящего.

Так, на кадрах видно, что вышедшие погреться на летнем солнышке люди совсем не ожидали плохой погоды. Некоторые даже собирались купаться, но спешно засобирались домой, увидев насколько сильно разбушевалась стихия.

«Когда решил выйти из дома, а у погоды свои планы…»

«В Москве установилась „ясная и солнечная погода, без осадков“, говорили они…»

«Это была жесть!!! У нас тут был ливень вперемешку с градом, но град был в виде льдинок по два-три сантиметра!» — писали возмущенные москвичи.

А в одном из торговых центров даже крыша не выдержала напора воды в результате ливней. Сотрудникам ТЦ оставалось лишь ждать помощи.

Известно, что ранее синоптики предупреждали жителей столицы о сильных ливнях с грозой. Причем отмечалось, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Несмотря на огромное количество осадков, температура воздуха продолжает держаться на отметке порядка 26 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге семилетний ребенок погиб от удара молнии.

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