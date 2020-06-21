Тайник с бандеровскими документами 70-летней давности нашли на Украине

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Алина Потёмкина
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Находка была сделана двумя археологами-любителями в лесу Львовской области.

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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер

Тема:
Украинский кризис

На Западной Украине в городе Мостиска Львовской области обнаружен схрон архивных документов 70-летней давности. Как сообщает издание ТСН, тайник случайно нашли двое археологов-любителей во время прогулки по лесу. Найденные артефакты принадлежали группе украинских националистов — Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.

В тайнике, который представлял собой два молочных бидона, были найдены документы, книги, журналы, датированные 1940–1950 годами. Среди прочего молодые люди нашли военный билет сотрудника НКВД, который предположительно пытался войти в ряды запрещенной организации. Также сообщается о документах, которые могли принадлежать советскому командиру партизанов Сидору Ковпаку. Все найденное направлено в местный краеведческий музей для изучения и реставрации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Калининграде рассекретили архив о пособниках нацистов.

* — запрещена на территории РФ.

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Тайник с бандеровскими документами 70-летней давности нашли на Украине

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