Сцены с Ефремовым вырежут из сериала о вампирах

Сцены с участием Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы», который пока находится на стадии производства. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на коллегу актера Дмитрия Лысенкова. По его словам, съемки ленты продолжатся осенью с участием другого исполнителя главной роли. Такое решение приняли продюсеры картины.

Съемки ленты о вампирах стартовали в Смоленской области до начала пандемии коронавируса. Михаила Ефремова утвердили на роль деда Славы, бессмертного вампира Святослава Вернидубовича. Как предполагает издание, теперь его место может занять Юрий Стоянов, который снялся в пилотном эпизоде.

Два других фильма, в которых успел отметиться Ефремов до скандального ДТП, убирать из проката не планируется, подтвердила изданию PR-директор кинокомпании СТВ Наталия Москальонова. Речь идет о спортивно-фантастическом экшне «Вратарь галактики», где актер сыграл полицейского, и фэнтези «Конек-горбунок», в котором Ефремов исполнил роль царя.

В театре «Современник» заслуженного артиста заменят коллеги, которые и прежде поочередно сменяли его в спектаклях.

Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель Lada Сергей Захаров. В этот момент артист находился в нетрезвом состоянии. Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, Ефремов отказывается воспользоваться правом на разовый выход из дома во время домашнего ареста.