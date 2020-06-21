«Буду мучиться дома»: Ефремов отказывается посещать могилу матери

Михаил Ефремов отказался от попыток получить разрешение на посещение могилы матери в годовщину со дня ее смерти, 25 июня. Об этом в интервью «Собеседнику» сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, его подзащитный является законопослушным человеком, а потому не намерен добиваться каких-либо поблажек для себя во время домашнего ареста. Более того, артист испытывает угрызения совести и предпочитает справляться с эмоциями наедине.

«На нем браслет, с утра до вечера он находится под контролем сотрудников ФСИН. Я хотел добиться того, чтобы Михаил хотя бы на час смог съездить на могилу матери, потому что он ее очень любит. Но Ефремов сам сказал: „Я буду мучиться дома!“ Закон он нарушать не хочет», — рассказал защитник.

Также Пашаев отметил, что в сети много пишут о Ефремове как о хроническом алкоголике, в то время как он таковым, по мнению адвоката, не является. Юрист подчеркнул, что после трагического вечера 8 июня актер вообще не притрагивается к спиртному.

Актрисы Аллы Покровской не стало год назад, 25 июня. Она прожила 81 год. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище рядом с матерью.

ДТП с участием заслуженного артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в автомобиль Lada, выехав на встречную полосу. Водителя легковушки, Сергея Захарова, медики не смогли спасти, он умер на утро после аварии. Сейчас артисту грозит до 12 лет тюрьмы. Он признал вину и находится под домашним арестом. По словам адвоката, актер тяжело переживает случившееся и даже просит заменить ему мягкую меру пресечения на арест.

Через четыре дня с момента аварии Ефремов записал обращение к родным погибшего. В двухминутном ролике он просил прощения у семьи Захарова и предлагал им материальную помощь. При этом актер подчеркивал, что это не попытка подкупа, а желание искупить вину. Также он заверил, что не собирается искать возможность смягчить свою участь или избежать наказания. Особенно артист отметил, что рад, что его позора не видела покойная мать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова.