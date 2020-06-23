Шоу, которое невозможно забыть: главные сюрпризы праздника «Алые паруса» в 2020 году

Петербург готовится к празднику «Алые паруса». Шоу станет кульминацией Всероссийского вечера выпускников школ и вузов, который пройдет уже в эту субботу, 27-го июня, впервые в истории в онлайн-формате. И это открыло новые возможности.

Бриг «Россия» под алыми парусами пройдет не по Неве, основное действо развернется в акватории Финского залива. Это будет настоящий спектакль на воде — с пиратами, полетами над палубой, музыкальной и огненной феерией.

Роман Ишмухаметов увидел, как оживает сказка Александра Грина.

Больше двухсот пятидесяти миллионов просмотров на YouTube — год назад группа «Раса» взорвала танцполы своим веселым хитом. Сейчас дуэт готовится к выступлению на «Алых парусах», празднике, который станет для школьников и студентов кульминацией Всероссийского выпускного вечера.

Перед выпускниками выступит и группа «Звери» — для ее солиста это большая ответственность. Потому что в этом году праздник пройдет исключительно в телевизионном и онлайн форматах.

«„Алые паруса“ — это такое мероприятие глобальное, сделанное и придуманное в Санкт-Петербурге, и это зрелище красивое, которое объединяет всех выпускников Российской Федерации», — считает Роман Билык, солист группы «Звери».

Дима Билан, IOWA, ST, Вера Брежнева — на «Алых парусах» традиционно выступают звезды первой величины. Но некоторые номера доверили и начинающим артистам.

Например, Владу Соломяному. Этот юный виртуоз исполняет и собственные композиции, и мелодии, давно ставшие классикой.

«Я буду выступать, очень рад этому», — делится Влад Соломяный, музыкант.

В этом году главный символ «Алых парусов» — великолепный двухмачтовый бриг «Россия» пройдет не по Неве, а по акватории Финского залива. Но это не помешает организаторам сделать «Алые паруса» еще красочнее и зрелищнее. Ведь автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер с мировым именем Василий Бархатов.

Специально спроектированная сцена. По сути, это сразу четыре шоу-площадки, которые позволят артистам готовятся к выступлениям, в то время пока поют и танцуют их коллеги. Никаких пауз и перерывов во время трансляции. Ни одна деталь не ускользнет от внимания зрителей.

Большая часть сцены уже смонтирована, когда все работы будут закончены, визуально она станет воздушной и невесомой.

«Мне захотелось, чтобы сцена в этом году не была прибита к земле, а как бы летела, и чтобы корабль был не плавучий, а летучий, отсюда и пошла идея», — рассказывает Александр Кудрявцев, художник–постановщик проекта «Алые паруса».

Актер Александр Муравицкий исполняет роль Александра Грина, пожалуй, одного из главных романтиков русской литературы, подарившего нам сказку — о поисках счастья и безграничности мечты.

«Наверное, самое главное, что роль здесь без слов, и все переживается глазами, душой. Если за текстом можно как-то укрыться иногда, то здесь такой возможности нет», - считает Александр Муравицкий, актер.

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И конечно «Алые паруса-2020» обещает не уступить по масштабам предыдущим.

«Постараемся сделать настолько красочным и интересным, чем нежели люди приходят и смотрят привычный концерт», - рассказывает Алексей Булгаков, технический директор концертной части проекта «Алые паруса».

Корабль под алыми парусами впервые прошел в 1968-м по Неве. Потом были годы долгого перерыва. И лишь в 2005 году благодаря акционерному банку «РОССИЯ», правительству Петербурга и Пятому каналу праздник был возрожден.

27 июня проход парусника в акватории залива покажут все центральные телеканалы, а все шоу целиком будет транслировать «Пятый канал». Главная для выпускников ночь в году.

Вчерашние школьники и студенты загадывают желания. Перед ними огромный мир возможностей взрослой жизни. Такой большой, яркой, насыщенной и интересной, как этот праздник, который навсегда останется с ними.

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