Россиянам могут запретить въезд в Евросоюз после открытия границ

Евросоюз может сохранить запрет на въезд на территорию объединения для граждан РФ, США, и Бразилии после открытия границ 1 июля. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц. Как отмечает издание, причиной сохранения ограничений для указанных государств может стать эпидемиологическая ситуация.

В преддверии открытия границ чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, граждане которых смогут въехать в ЕС. В оба вошли Китай, Уганда, Куба и Вьетнам.

Отмечается, что Евросоюз планирует разрешить въезд гражданам только тех стран, где среднее число новых случаев COVID-19 за две недели на 100 тысяч человек не превышало 16.

Согласно подсчетам, в США этот показатель составляет 107, в России — 80, в Бразилии — 109.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе, несмотря на пандемию, все-таки решились открыть границы с 15 июня, правда внутренние, и только в зоне Шенгена.