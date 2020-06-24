Россиянам могут запретить въезд в Евросоюз после открытия границ
По данным New York Times, на рассмотрении в Брюсселе находятся проекты документов, готовящиеся перед частичным открытием внешних границ ЕС с 1 июля.
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Евросоюз может сохранить запрет на въезд на территорию объединения для граждан РФ, США, и Бразилии после открытия границ 1 июля. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц. Как отмечает издание, причиной сохранения ограничений для указанных государств может стать эпидемиологическая ситуация.
В преддверии открытия границ чиновники в Брюсселе обсуждают два возможных списка стран, граждане которых смогут въехать в ЕС. В оба вошли Китай, Уганда, Куба и Вьетнам.
Отмечается, что Евросоюз планирует разрешить въезд гражданам только тех стран, где среднее число новых случаев COVID-19 за две недели на 100 тысяч человек не превышало 16.
Согласно подсчетам, в США этот показатель составляет 107, в России — 80, в Бразилии — 109.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе, несмотря на пандемию, все-таки решились открыть границы с 15 июня, правда внутренние, и только в зоне Шенгена.
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