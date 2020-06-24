Футболист Александр Кокорин прокомментировал слухи о том, что в колонии для знаменитостей могут сделать поблажки. Нападающий, который не понаслышке знает о том, что такое тюрьма, заявил, что материальное положение на условия содержания за решеткой никак не влияет. Поэтому спортсмен убежден, что если актер Михаил Ефремов, по вине которого погиб человек в «пьяном» ДТП, по решению суда все-таки попадет на зону, идти на уступки ему не будут.

«Тысяча человек в лагере, думаете, начальник лагеря выйдет и скажет: ты знаменитый, делай что хочешь! Тогда другие как будут к нему относиться? К известным отношение такое же, как и ко всем. Меня не выделяли и не обращались со мной строже», — вспомнил Кокорин в интервью KP.RU.

Футболист также высмеял слухи о том, что Ефремов может попасть в исправительную колонию с бассейном и прочими удобствами.

«Какой бассейн! Нет, конечно. Я был и в СИЗО, и в колонии-поселении. В СИЗО я один сидел в камере. В колонии у нас в бараке было человек семь. Был телевизор — это главное удобство. Даже если я пользовался мобильным, то не буду вам об этом говорить. Можно заказывать питание индивидуально. Нам передачки присылали», — признался спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Ефремов 8 июня в нетрезвом виде сел за руль и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Его джип протаранил легковой автомобиль Lada, водитель которого впоследствии скончался. Теперь заслуженному артисту грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в самом центре Москвы в октябре 2018 года. Как рассказала ведущая Ольга Ушакова, спортсмены не только избили ее личного водителя Виталия Соловчука, но и разбили стекло, а также повредили заднюю дверь ее люксового Mercedes. Помимо футболистов, в потасовке участвовали брат Александра Кирилл Кокорин и друг футболистов Александр Протасовицкий.