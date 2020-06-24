Британские медики рассказали о необратимых последствиях перенесенного COVID-19

Британские медики озвучили тяжелые последствия COVID-19. Перенесенная болезнь серьезно подрывает здоровье человека и, как следствие, проблемы могут сопровождать его на протяжении долгих лет. Об этом со ссылкой на The Daily Telepraph сообщает портал Iz.ru.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, на основе статистических данных, выяснили, что каждый третий переболевший коронавирусом подвержен риску хронической усталости, легочных осложнений, проблем с психикой и даже болезни Альцгеймера.

Особенно сильно специалистов поражает усталость людей среднего возраста, которые перенесли COVID-19. Они долгое время после выздоровления неспособны работать, хотя до заражения у них не было никаких сопутствующих заболеваний. Профессор Питер Опеншоу оценивает период восстановления в срок около года.

Также данные статистики Национальной службы здравоохранения свидетельствуют о том, что примерно треть переболевших коронавирусом в будущем могут столкнуться с фиброзом легких. Половина — с физическими и психологическими нарушениями, 70% — с бредовым расстройством.

Ранее Владимир Путин объявил о новой выплате семьям с детьми, которая поддержит россиян во время коронавирусной пандемии.