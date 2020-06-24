Разин: Семье Захарова заплатили «неимоверную сумму», чтобы не брали денег от Ефремова

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Карина Бернтгольц
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Продюсер группы «Ласковый май» осудил поведение родственников погибшего.

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Фото, видео: Instagram @razin_andrei_lm; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул свою версию насчет того, почему семья погибшего в «пьяном» ДТП Сергея Захарова не хочет получить денежную компенсацию от актера Михаила Ефремова и не принимает его извинения. Звезда убежден, что родственникам скончавшегося заплатили крупную суму некие недоброжелатели, желающие, чтобы артист оказался за решеткой. Откуда у Разина такая информация, он не стал уточнять.

«Эти люди вышли на семью покойного сразу после ДТП и предложили им неимоверную сумму денег, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова. <…> Но семья получила огромный куш от этой аварии, поэтому они ведут себя так. И, по всей видимости, будут вести себя таким образом, пока Михаила окончательно не посадят в тюрьму...», — высказался Андрей Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Основываясь на своей точке зрения, продюсер назвал поведение близких Захарова, которые потеряли кормильца, «кощунством и низостью». Он считает, что в данной ситуации не стоит говорить о «человеческом горе». По мнению музыканта, действия родственников погибшего объясняются корыстными побуждениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Ефремов 8 июня в нетрезвом виде сел за руль и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Его джип протаранил легковой автомобиль Lada, за рулем которого находился Сергей Захаров, приехавший на заработки в столицу. Он впоследствии скончался. Теперь заслуженному артисту грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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