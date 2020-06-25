Депутат Верховной рады Украины задумалась о стерилизации безработных
По мнению Галины Третьяковой, неработающие граждане рожают детей «низкого качества» для получения пособий.
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Фото, видео: zn.ua; Facebooj @strike.com.ua
Депутат Верховной рады Украины от партии Зеленского «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что безработные граждане производят на свет детей «низкого качества», которые впоследствии тоже садятся на государственное пособие, после чего пустилась в рассуждения о стерилизации нетрудоустроенных.
В размещенном на Facebook видео Третьякова, возглавляющая в Раде комитет по социальной политике и защите прав ветеранов, ссылается на опыт Великобритании и Сингапура, в которых применялись суровые меры в отношении не желающих работать граждан, вплоть до стерилизации.
Как пишут «Известия», рассуждения народной избранницы вызвало негодование у представителей профсоюзов, которые уже потребовали отставки Галины Третьяковой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутат Тернопольского горсовета Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского направить на Москву и Санкт-Петербург «грязные ядерные бомбы».
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