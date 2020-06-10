Украинский депутат предложил применить «грязные бомбы» против Москвы и Петербурга
Обращение к Зеленскому Тарас Билан из тернопольского горсовета опубликовал на своей странице в соцсетях.
Фото: www.globallookpress.com;
Применить «грязные ядерные бомбы» против Москвы, Санкт-Петербурга и Будапешта призвал президента Украины депутат Тернопольского горсовета от партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» Тарас Билан. Обращение к Владимиру Зеленскому народный избранник опубликовал на своей странице в Facebook.
Тарас Билан обеспокоен и возмущен планами министерства иностранных дел Украины создать этнический «венгерский район» в Закарпатье. По его мнению, вслед за Венгрией подобных «территориальных уступок» потребуют Румыния и Россия. Поэтому тернопольский предлагает для защиты интересов страны поручить украинскому «Энергоатому» создать ядерные боеголовки, установить на ракеты типа «Нептун» и направить их на Венгрию и Россию. Кроме того, Тарас Билан считает необходимым создать до сотни диверсионных групп из числа волонтеров с целью «установить и привести в боевую готовность» грязные бомбы около военных объектов в Будапеште, Санкт-Петербурге и Москве.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, парламент Венгрии обратился к Государственной думе России с просьбой помочь защитить права языковых меньшинств на Украине.
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