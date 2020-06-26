У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери

У Михаила Ефремова произошел сердечный приступ 24 июня, но актер не разрешил близким вызывать медиков. Об этом «МК» рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

По его словам, артист, находящийся на домашнем аресте из-за смертельного ДТП, которое он устроил, отказался от планов посетить кладбище, где захоронена его мать, из-за плохого самочувствия. Семья Ефремова хотела обратиться к следователю с просьбой разрешить Ефремову посетить могилу матери 25 июня — в день ее смерти, однако сам артист отверг это предложение.

Как пояснил его защитник, Михаил решил не покидать квартиру даже по уважительной причине. Пашаев назвал такое поведение «самобичеванием», которое негативно сказалось на здоровье артиста. К тому же, по словам адвоката, Ефремов переживает по поводу высказывания дочери Анны-Марии о его предложении «усыновить» детей погибшего в ДТП Сергея Захарова. Эльмана Пашаева девушка назвала некомпетентным, а он, в свою очередь, объяснил, что под словами об «усыновлении» имелось ввиду некое покровительство, опека, а не юридический акт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Ефремов в алкогольном и наркотическом состоянии устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб Сергей Захаров. Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста.