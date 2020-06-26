Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
По данным Bloomberg, правительство Ангелы Меркель рассматривает возможность выработки координированных действий ЕС.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru
Германия разрабатывает план, на случай, если США расширят санкции против проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в Берлине.
Подробные детали не приводятся. Известно, что правительство Меркель собирается действовать в координации с другими странами ЕС, ведь санкции могут затронуть крупные компании и банки Старого света.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода из России в Германию через Балтийское море. Его готовность — 93%.
Строительство было прервано из-за американских санкций. Сейчас в Конгрессе США рассматривается новый пакет ограничительных мер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкое издание заявило о возможности «Газпрома» обойти санкции США против «Северного потока—2».
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