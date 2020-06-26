Германия разрабатывает план, на случай, если США расширят санкции против проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в Берлине.

Подробные детали не приводятся. Известно, что правительство Меркель собирается действовать в координации с другими странами ЕС, ведь санкции могут затронуть крупные компании и банки Старого света.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода из России в Германию через Балтийское море. Его готовность — 93%.

Строительство было прервано из-за американских санкций. Сейчас в Конгрессе США рассматривается новый пакет ограничительных мер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкое издание заявило о возможности «Газпрома» обойти санкции США против «Северного потока—2».