От COVID-19 погибли 120 миллионов жителей США

Эфирная новость 9

Оговорка Джо Байдена «лишила» страну трети американского населения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Кандидат от демократов на президентских выборах в США Джо Байден завысил количество погибших в стране от коронавируса в тысячу раз.

Во время встречи с избирателями он оговорился, сказав, что от COVID-19 погибли 120 миллионов американцев, то есть каждый третий житель США.

Трамп, в свою очередь, обрушился с критикой на демократов. Во время встречи с рабочими судостроительной верфи он усомнился в умственных способностях своих политических оппонентов.

«С какой нацией сложнее всего иметь дело — Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея? Я сказал: „Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США“. С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие», — заявил глава Белого дома.

На завод Трамп приехал в рамках своего предвыборного турне. Накануне именно на этих верфях разместили крупный оборонный заказ — там будут строить корабли, вооруженные высокоточными ракетами.

Тема:
Эпидемия коронавируса
26 июн
Почти девять тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России
25 июн
Более шести тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России
24 июн
Чем грозит ношение маски на подбородке? — объясняет врач
24 июн
Число вылечившихся от COVID за сутки вновь превысило количество инфицированных
24 июн
Британские медики рассказали о необратимых последствиях перенесенного COVID-19
24 июн
Россиянам могут запретить въезд в Евросоюз после открытия границ
23 июн
Число выздоровевших от СОVID в РФ за сутки почти в два раза больше количества инфицированных
22 июн
Третий этап снятия ограничений в Москве: чего он коснется?
22 июн
Голикова: носить маски россиянам придется и осенью
22 июн
«Пришлось отложить»: Федор Добронравов объявил о переносе съемок «Сватов»

Читайте также

+28° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
69.13
-0.34 77.54
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:25
От COVID-19 погибли 120 миллионов жителей США
17:14
Тонкости голосования: Как выразить свое мнение максимально прозрачно и безопасно
17:03
Первое видео из здания суда после оглашения приговора Кириллу Серебренникову
16:55
До «Алых парусов»: Звезды рассказали, как выглядели на выпускных
16:55
Влюбленных, потерпевших бедствие на воздушном шаре, спасли в Сочи — видео
16:43
Кирилл Серебренников получил условный срок

Сейчас читают

«А мама где?» — Пользователи перепутали Пугачеву с Анитой Цой на фото с детьми
Потерянная туфелька — к замужеству? Еще одна калининградская «Золушка» прославилась после Парада
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок