От COVID-19 погибли 120 миллионов жителей США

Кандидат от демократов на президентских выборах в США Джо Байден завысил количество погибших в стране от коронавируса в тысячу раз.

Во время встречи с избирателями он оговорился, сказав, что от COVID-19 погибли 120 миллионов американцев, то есть каждый третий житель США.

Трамп, в свою очередь, обрушился с критикой на демократов. Во время встречи с рабочими судостроительной верфи он усомнился в умственных способностях своих политических оппонентов.

«С какой нацией сложнее всего иметь дело — Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея? Я сказал: „Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США“. С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие», — заявил глава Белого дома.

На завод Трамп приехал в рамках своего предвыборного турне. Накануне именно на этих верфях разместили крупный оборонный заказ — там будут строить корабли, вооруженные высокоточными ракетами.