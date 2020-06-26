Банкам разрешили и дальше обслуживать клиентов с просроченными паспортами

Российские банки могут обслуживать клиентов с просроченным паспортом или иным удостоверением личности до 30 сентября. Об этом говорится в направленном Центробанком России финансовым организациям письме с рекомендациями по работе в условиях пандемии коронавируса нового типа.

Кроме того, в течение того же срока юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут открывать банковские счета без личного присутствия.

Как сообщает «Экономика сегодня», клиентам банков также предоставлялась возможность до 1 июля пользоваться банковскими картами с истекшим сроком действия, эту меру Центробанк решил не продлевать.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских удостоверений, срок которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.