Банкам разрешили и дальше обслуживать клиентов с просроченными паспортами
Банковскими картами, действие которых истекло, можно пользоваться только до 1 июля.
Фото: Известия / Павел Бедняков
Российские банки могут обслуживать клиентов с просроченным паспортом или иным удостоверением личности до 30 сентября. Об этом говорится в направленном Центробанком России финансовым организациям письме с рекомендациями по работе в условиях пандемии коронавируса нового типа.
Кроме того, в течение того же срока юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут открывать банковские счета без личного присутствия.
Как сообщает «Экономика сегодня», клиентам банков также предоставлялась возможность до 1 июля пользоваться банковскими картами с истекшим сроком действия, эту меру Центробанк решил не продлевать.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских удостоверений, срок которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.
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