Более девяти тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России

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Карина Бернтгольц
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За последний день в стране выздоровели 9 200 человек, инфицированных коронавирусом, за все время — 393 352.

Более девяти тысяч человек полностью излечились от COVID за сутки в России

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 6 852 человека. При этом полностью победили COVID-19 9 200 россиянина, что 212 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным на 27 июня, больше всего новых инфицированных выявлено в Москве — 750 случаев.

Московская область — 366
Ханты-Мансийский АО — 280
Иркутская область — 237
Санкт-Петербург — 224
Свердловская область — 216
Нижегородская область — 214
Воронежская область — 190
Челябинская область — 158
Ямало-Ненецкий АО — 147
Красноярский край — 145
Республика Тыва — 128
Архангельская область — 118
Ростовская область — 116
Саратовская область — 112
Ульяновская область — 109
Новосибирская область — 105
Ставропольский край — 104
Волгоградская область — 102
Мурманская область — 90
Карачаево-Черкесская Республика — 84
Приморский край — 83
Хабаровский край — 79
Тульская область — 78
Алтайский край — 77
Республика Дагестан — 75
Пензенская область — 75
Омская область — 75
Ивановская область — 74
Белгородская область — 70
Брянская область — 70
Курская область — 65
Республика Коми — 65
Оренбургская область — 63
Забайкальский край — 62
Республика Саха (Якутия) — 62
Кабардино-Балкарская Республика — 60
Самарская область — 59
Тюменская область — 59
Краснодарский край — 58
Томская область — 58
Республика Бурятия — 56
Чувашская Республика — 55
Пермский край — 55
Владимирская область — 54
Тверская область — 52
Ленинградская область — 51
Республика Башкортостан — 49
Калужская область — 46
Псковская область — 45
Тамбовская область — 44
Ярославская область — 44
Республика Карелия — 44
Новгородская область — 44
Республика Мордовия — 44
Кемеровская область — 44
Камчатский край — 44
Рязанская область — 42
Республика Татарстан — 41
Кировская область — 41
Липецкая область — 40
Смоленская область — 40
Республика Алтай — 39
Орловская область — 38
Амурская область — 38
Республика Хакасия — 36
Астраханская область — 35
Республика Адыгея — 34
Республика Ингушетия — 32
Республика Калмыкия — 32
Республика Марий Эл — 31
Республика Северная Осетия — 25
Костромская область — 24
Удмуртская Республика — 23
Курганская область — 21
Вологодская область — 20
Калининградская область — 19
Сахалинская область — 19
Магаданская область — 15
Чеченская Республика — 13
Ненецкий АО — 6
Республика Крым — 6
Еврейская АО — 4
Севастополь — 3
Чукотский АО — 2

При этом бессимптомно заболевание протекает у 28,5% пациентов.

Всего по состоянию на 27 июня в РФ выявлено 627 646 случаев инфицирования коронавирусом. За весь период число летальных исходов у пациентов с COVID-19 — 8 969.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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