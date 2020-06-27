Прямая трансляция саундчека группы «Звери» перед концертом на «Алых парусах — 2020»
5-tv.ru публикует прямую трансляцию саундчека.
Фото, видео: ВКонтакте @zveclub
Группа «Звери» проводит саундчек в Петербурге. Сегодня она выступит на всероссийском празднике выпускников «Алые паруса — 2020».
Концерт начнется в 22:30, его полностью покажет Пятый канал, также трансляция будет доступна на 5-tv.ru. На сцене выступят Дима Билан, IOWA, Вера Брежнева, Светлана Сурганова и другие артисты.
В этом году «Алые паруса» впервые проходят в онлайн-формате, став кульминацией Всероссийского выпускного вечера. Причем праздник посвящен не только школьникам, но и выпускникам вузов.
Легендарное шоу «Алые паруса» было возрождено в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Двухмачтовый бриг «Россия», построенный специально для этого праздника в 2019 году, пройдет по акватории Финского залива, даря сказочные минуты сегодняшним выпускникам.
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