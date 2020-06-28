Прямая трансляция уникального водно-пиротехнического шоу «Алых парусов»

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Карина Бернтгольц
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Завершающей частью грандиозного мероприятия стал красочный фейерверк, озаривший ночное небо над Санкт-Петербургом.

Тема:
Алые паруса

Уникальное водно-пиротехническое шоу стало финальной частью грандиозного праздника выпускников школ и вузов «Алые паруса». Красочный салют завершает феерию на воде и суше, за которой следят сотни тысяч россиян из разных уголков страны. Под залпы салюта по глади Финского залива проходит бриг «Россия» под алыми парусами. Сайт 5-tv.ru и Пятый канал ведут прямую трансляцию фантастического фейерверка, озарившего ночное небо Санкт-Петербурга.

Свето-пиротехническое шоу, под аккомпанементы которого по водной глади скользит под романтическую музыку сказочный парусник, является символом и кульминацией грандиозного праздника выпускников «Алые паруса». Вчерашние школьники и студенты следят с замиранием сердца за шоу, которое одновременно разворачивается на воде и на земле, и загадывают свои самые сокровенные желания. В этот момент они буквально погружаются в сказку, а значит, чудеса становятся еще ближе.

Водно-пиротехническое шоу с каждым годом становятся все зрелищнее и масштабнее. И 2020-й — не исключение. За настоящей феерией, развернувшейся в ночном небе и Финском заливе, в телевизионном и онлайн-формате наблюдают тысячи зрителей.

Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились «Алые паруса» с конца ХХ века.

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