Прямая трансляция уникального водно-пиротехнического шоу «Алых парусов»
Завершающей частью грандиозного мероприятия стал красочный фейерверк, озаривший ночное небо над Санкт-Петербургом.
Уникальное водно-пиротехническое шоу стало финальной частью грандиозного праздника выпускников школ и вузов «Алые паруса». Красочный салют завершает феерию на воде и суше, за которой следят сотни тысяч россиян из разных уголков страны. Под залпы салюта по глади Финского залива проходит бриг «Россия» под алыми парусами. Сайт 5-tv.ru и Пятый канал ведут прямую трансляцию фантастического фейерверка, озарившего ночное небо Санкт-Петербурга.
Свето-пиротехническое шоу, под аккомпанементы которого по водной глади скользит под романтическую музыку сказочный парусник, является символом и кульминацией грандиозного праздника выпускников «Алые паруса». Вчерашние школьники и студенты следят с замиранием сердца за шоу, которое одновременно разворачивается на воде и на земле, и загадывают свои самые сокровенные желания. В этот момент они буквально погружаются в сказку, а значит, чудеса становятся еще ближе.
Водно-пиротехническое шоу с каждым годом становятся все зрелищнее и масштабнее. И 2020-й — не исключение. За настоящей феерией, развернувшейся в ночном небе и Финском заливе, в телевизионном и онлайн-формате наблюдают тысячи зрителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились «Алые паруса» с конца ХХ века.
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