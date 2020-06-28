Дима Билан удивил зрителей зажигательным выступлением на «Алых парусах»
Певец исполнил такие известные песни как «Я тебя отвоюю» и «Молния».
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Фото, видео: 5-tv.ru
Известный российский поп-исполнитель Дима Билан вышел на сцену «Алых парусов», чтобы поздравить выпускников с окончанием школы и института. Певец зажег зрителей популярными композициями «Я тебя отвоюю» и «Молния».
В свойственной ему манере музыкант энергично двигался и буквально заставлял всю публику, сидящую по ту сторону экрана, подпевать знаменитым строкам. Танцевальные номера артиста были овеяны тайной.
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
Особенно необычным оказалось выступление с песней «Я тебя отвоюю», идея которого была связана с одним из центральных образов произведений Александра Грина — зеленой лампой, ставшей в художественном мире символом таинственных «людей и дел».
Праздник «Алые паруса» стал кульминацией Всероссийского выпускного вечера и объединил выпускников не только школ, но и вузов. «Алые паруса — 2020» проходят в телевизионном и онлайн-форматах. Трансляцию ведет Пятый канал и сайт 5-tv.ru.
Праздник выпускников, который впервые прошел в 1968 году, был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Петербурга и Пятого канала в 2005-м. В прошлом году фестиваль стал рекордсменом по количеству зрителей. А авторитетное жюри мирового конкурса Best Event присудило «Алым парусам» сразу три главных награды — за лучший массовый фестиваль, водное и музыкальное шоу.
Ранее 5-tv.ru показал выступление певицы IOWA.
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