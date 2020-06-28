«Это гордость, счастье»: Ведущий «Алых парусов» Иван Ургант о грандиозном празднике

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 80

Ведущий пожелал выпускникам не разочароваться в хрупком мире, который так быстро меняется вокруг.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

Бессменный ведущий «Алых парусов» Иван Ургант поделился с 5-tv.ru эмоциями от нового формата легендарного петербургского шоу. В этом году посмотреть его смогли миллионы выпускников по всей стране. Трансляция велась в эфире Пятого канала и на сайте 5-tv.ru.

«Ничего, кроме радости, я не испытываю. Это гордость, счастье. Ничего больше, чем любовь, к нашему городу, я не испытываю. Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, мое сердце сжимается. Каждый раз я вспоминаю, что в Петербурге есть самый красивый период, в котором он превращается в самый красивый город на Земле — это июнь, белые ночи, во мне все начинает трепетать», — сказал Ургант.

Он отметил, что город на Неве стал самым красивым атрибутом этого ежегодного праздника выпускников.

«Да, сегодня мы не можем увидеться с вами, как мы обычно встречаемся на Дворцовой площади, но я верю, что вы понимаете, почему. Вы дождетесь следующего года, и я желаю, чтобы мы увиделись все так же, как всегда. Убежден, что сегодня праздник будет очень красивым, и Петербург является самым главным украшением этого праздника», — подчеркнул Ургант.

В заключение он пожелал выпускникам не разочароваться в мире, который для них только открывает ворота в новую взрослую жизнь.

«Я хочу пожелать вам, чтобы мир, который сейчас является таким хрупким, таким необычным и таким изменившимся, по сравнению с прошлым годом для всех нас, чтобы он вас не разочаровывал, а наоборот, очаровывал. Чтобы этот мир был для вас таким же доброжелательным и открытым, каким он уже состоялся для многих из нас. Хочу вам этого пожелать, чтобы вы были хорошими, порядочными и достойными людьми», — заключил ведущий.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В 2019 году праздник «Алые паруса» стал победителем престижного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award 2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Agency 2019. Праздник «Алые паруса» уже давно вышел за рамки только городского мероприятия. Это, безусловно, событие мирового масштаба и визитная карточка не только Петербурга, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru показывал, как бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Финского залива.

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